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Спорт

В России стартовал футбольный сезон. Суперкубок завоевал "Спартак"

время публикации: 06:12 | последнее обновление: 06:12 блог версия для печати фото
В России стартовал футбольный сезон. Суперкубок завоевал "Спартак"

Московский "Спартак" впервые в истории стал обладателем Суперкубка России, победив в дополнительное время "Локомотив" 2:1. Основное время матча завершилось вничью 0:0.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Попов (Ананидзе, 71), Фернанду, Глушаков, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Луиз Адриану

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Баринов, Фарфан, Тарасов (Антон Миранчук, 103), Денисов (Коломейцев, 111), Игнатьев, Фернандеш, Ари, Алексей Миранчук

"Спартак" владел преимуществом и больше атаковал. Но первыми забить могли "железнодорожники".

На 10-й минуте Фернандеш навесил со штрафного. Фарфан пробил головой - мяч попал в перекладину.

На 33-й минуте Фернандо делает длинный пас вперед. Промес оказался один у штрафной соперника, но пробил неточно.

На 39-й минуте Фернандеш опасно пробил метров с 23. Ребров мяч парировал.

На 72-й минуте Прмесм пробил метров с 10. Несмотря на рикошет, Гильерме сумел отразить мяч. На 101-й минуте Мельгарехо делает пас на угол вратарской. Луис Адриано мощно бьет 1:0. На 113-й минуте Промес обыграл Игнатьева и нанес удар 2:0.

Через 2 минуты Мануэл Фернандеш отлично исполнил штрафной 2:1.

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