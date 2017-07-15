Чемпион мира неудачно дебютировал за "Штутгарт": пропустил гол почти с центра поля

Рон-Роберт Цилер, бывший вратарь сборной Германии, крайне неудачно дебютировал в составе "Штутгарта".

Швабы в товарищеском матче проиграли дрезденскому "Динамо" 1:2.

На 10-й минуте бывший форвард дортмундской "Боруссии" Даниэль Гинчек вывел "Штутгарт" вперед 1:0.

В перерыве место в воротах "швабов" занял Цилер (бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года и чемпион мира 2014). На 52-й минуте Филипп Хайзе, перешедший в в 2017 году в "Динамо" из "Штутгарта", пересек среднюю линию поля и пробил по воротам. Цилер ошибся 1:1.

На 64-й минуте бывший нападающий "Майнца" и "Хоффенхайма" Лукас Резер забил победный гол 1:2.

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