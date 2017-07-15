15 июля 2017 г.
последняя новость: 20:54
Доказана польза шоколада для мозга
Шломит Малка готова к новому кампейну
У кумира 90-х отказали ноги
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:54 Команда Дэвида Блатта переманила одного из лидеров "Апоэля" (Холон)
20:14 Чемпион мира неудачно дебютировал за "Штутгарт": пропустил гол почти с центра поля
18:57 Первый матч чемпионата России завершился вничью. Первый гол забил болгарский хавбек
18:36 Победительницей Уимблдона стала Гарбинье Мугуруса-Бланко
07:58 Золотой кубок: сборные Канады и Коста-Рики вышли в плэй-офф
06:48 Галь Мекель стал игроком "Гран Канарии"
06:35 В первом матче под руководством Сергея Реброва "Аль-Ахли" забил 12 мячей
06:12 В России стартовал футбольный сезон. Суперкубок завоевал "Спартак"
21:21 Лига чемпионов: Нир Битон остался в запасе. "Селтик" победил
21:01 В финале Уимблдона встретятся Роджер Федерер и Марин Чилич
Спорт

Чемпион мира неудачно дебютировал за "Штутгарт": пропустил гол почти с центра поля

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
Чемпион мира неудачно дебютировал за "Штутгарт": пропустил гол почти с центра поля

Рон-Роберт Цилер, бывший вратарь сборной Германии, крайне неудачно дебютировал в составе "Штутгарта".

Швабы в товарищеском матче проиграли дрезденскому "Динамо" 1:2.

На 10-й минуте бывший форвард дортмундской "Боруссии" Даниэль Гинчек вывел "Штутгарт" вперед 1:0.

В перерыве место в воротах "швабов" занял Цилер (бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года и чемпион мира 2014). На 52-й минуте Филипп Хайзе, перешедший в в 2017 году в "Динамо" из "Штутгарта", пересек среднюю линию поля и пробил по воротам. Цилер ошибся 1:1.

На 64-й минуте бывший нападающий "Майнца" и "Хоффенхайма" Лукас Резер забил победный гол 1:2.

Видео красивого года можно посмотреть на Youtube.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 июля 2017 г.
Первый матч чемпионата России завершился вничью. Первый гол забил болгарский хавбек
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 июля 2017 г.
Золотой кубок: сборные Канады и Коста-Рики вышли в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 июля 2017 г.
В первом матче под руководством Сергея Реброва "Аль-Ахли" забил 12 мячей
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 июля 2017 г.
В России стартовал футбольный сезон. Суперкубок завоевал "Спартак"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 июля 2017 г.
Лига чемпионов: Нир Битон остался в запасе. "Селтик" победил
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 июля 2017 г.
В Израиль может приехать "Зенит": результаты жеребьевки Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 июля 2017 г.
Лига чемпионов: "Апоэль" может встретиться с "Жальгирисом" или "Лудогорцем"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017