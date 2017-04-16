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Спорт

Хавбек "Арабе Унидо" и сборной Панамы был застрелен возле своего дома

время публикации: 08:24 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Амилькар Энрикес (в белом)

15 апреля возле своего дома в Нуэво-Колоне застрелен 33-летний опорный полузащитник "Арабе Унидо" и сборной Панамы Амилькар Энрикес, сообщает Telemetro.

Преступники открыли огонь по футболисту из проезжающего автомобиля.

Получив несколько огнестрельных ранений, Амилькар Энрикес скончался в больнице.

Значительную часть карьеры Амилькар Энрикес провел в клубе "Арабе Унидо". Также выступал за клубы "Сантакрусенья" (Коста-Рика), "Атлетико" (Уила, Колумбия), "Индепендьенте" (Медельин), "Реал" (Картахена, Колумбия), "Америка" (Кали, Колумбия).

За сборную Панамы Амилькар Энрикес играл с 2004 года. Он - чемпион Кубка наций Центральной Америки 2009 года, серебряный призер этого турнира 2007 года, бронзовый призер Золотого кубка КОНКАКАФ 2011 года.

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