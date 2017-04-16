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Спорт

Дубль Месси. Три гола за три минуты. "Барселона" победила басков

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Дубль Месси. Три гола за три минуты. "Барселона" победила басков

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Реал Сосьедад" 3:2. Два мяча в ворота гостей забил Лионель Месси.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш (Иньеста, 69), Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер (Денис Суарес, 79)

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Хаби Прието, Сурутуса (Гранеро, 84), Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 79), Ойярсабаль

На 17-й минуте Луис Суарес протолкнул мяч Месси. Лионель метров с 25 послал мяч в "шестерку" 1:0. На 37-й минуте Алькасер сделал пас пяткой. Луис Суарес бьет с острого угла. Рульи мяч парировал. Лионель Месси добил мяч в пустые ворота 2:0.

На 42-й минуте Хаби Прието пробил головой. Тер Штеген выбил мяч. Иньиго Мартинес обыграл двух защитников и прострелил. Мяч попал в Юмтити и отскочил в сетку 2:1.

Через две минуты Пако Алькасер вышел один на один и отправил мяч в дальний нижний угол 3:1.

На 45-й минуте Виллиан Жозе делает пас за спину защитникам. Хаби Прието пробил сходу 3:2.

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