Проведя более получаса в меньшинстве, "Байер" выстоял в поединке с "Баварией"

В матче 29-го тура чемпионата Германии "Байер" сыграл вничью 0:0 с "Баварией". "Аптекари" более получаса играли в меньшинстве. На 59-й минуте вторую желтую карточку получил Едвай.

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Едвай, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Драгович, 62), Кампль, Брандт (Беллараби, 66), Хаферц (Бэйли, 88), Фолланд

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Лам, 72), Алаба, Бернат, Видаль, Мюллер, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Роббен, 60), Коман (Хаби Алонсо, 70), Киммих

В первые полчаса игра была равной. Затем машина Карло Анчелотти включила полные обороты и давила соперника, но "фармацевты" сумели устоять. Да и реализация голевых моментов баварцами оставляла желать лучшего.