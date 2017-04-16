16 апреля 2017 г.
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Спорт

Хайфский "Маккаби" проиграл "Бней Сахнину". Тель-авивский - победил одноклубников из Петах-Тиквы

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Хайфский "Маккаби" проиграл "Бней Сахнину". Тель-авивский - победил одноклубников из Петах-Тиквы

В матче четвертого тура второго этапа чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" уступил "Бней Сахнину" 0:1. Тель-авивский "Маккаби" победил одноклубников из Петах-Тиквы 2:0.

Маккаби (Хайфа) - Бней Сахнин 0:1

В первые пять минут соперники обменялись опасными подачами угловых. Форвард хозяев пробил неточно. Муграби забил, но сделал это из положения "вне игры".

На 13-й минуте хозяева подали штрафной. Атар оказался в одиночестве, но его удар слету получился неточным. Через минуту Камиль Вацек опасно пробил метров с 20 - Кандиль в броске парировал мяч. На 26-й минуте Веред забросил мяч на дальнюю штангу. Рои Кеат пробил слету - мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 42-й минуте защитники "зеленых" неудачно выбили мяч. Вандерсон мощно пробил издали. Глазер парировал мяч на угловой.

На 55-й секунде второго тайма Кеат эффектно пробил - мяч прошел рядом со штангой ворот гостей.

На 48-й минуте Авидор перехватил мяч на чужой половине поля, продвинулся к штрафной и мощно пробил 0:1. На 71-й минуте Муграби метров с 22 направил мяч в "шестерку". Глазер перевел мяч на угловой.

На 73-й минуте "Маккаби" мог отыграться. Элиран Атар пробил головой из пределов вратарской - чуть выше ворот.

На 80-й минуте гости создали два опасных момента. Глазер парировал мяч после мощного удара Лакса. Защитники неудачно вынесли мяч. Атака "вторым темпом". Муграби бьет головой из пределов вратарской - выше ворот.

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:0

На 8-й минуте Таль Бен Хаим вышел один на один и пробил мимо Дани Амоса. Защитник сумел вынести мяч. Через 2 минуты гости потеряли мяч на своей половине поля. Кьяртанссон ворвался в штрафную и мощно пробил. Амос мяч парировал. Миха мощно пробил. Мяч попал в перекладину, затем в спину вратаря и оказался в сетке 1:0.

На 31-й минуте Бенаюн делает передачу. Голаса бьет метров с 20. Мяч задел перекладину и ушел за пределы поля. На 59-й минуте Бен Хаим вышел один на один 2:0.

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