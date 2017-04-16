16 апреля 2017 г.
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Спорт

"Манчестер Сити" разгромил "святых" и вышел на третье место

время публикации: 09:52 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати

В матче 33-го тура чемпионата Англии "МАнчестер Сити" в гостях разгромил "Саутгемптон" 3:0. Победа вывела "горожан" на третье место (они на 1 очко опережают "Ливерпуль").

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Редмонд, Уорд-Проуз (Буфаль, 60), Хейбьерг, Габбьядини (Лонг, 60. Родригес, 82)

"Манчестер Сити": Браво, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Хесус Навас, Сильва (Сабалета, 81), Фернандинью, Де Брейне, Агуэро (Ихеаначо, 89), Сане (Стерлинг, 86)

На 55-й минуте гости подали угловой. Компани пробил головой. Фрейзер Форстер сыграл неудачно 0:1. На 77-й минуте "горожане" проводят стремительную атаку. де Брейне вышел один на один и сделал передачу. Сане послал мяч в сетку 0:2.

На 80-й минуте следует навес в центр вратарской. Агуэро нанес удар головой 0:3.

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