Моуриньо обыграл "Челси" и вернул "Тоттенхэм" в чемпионскую гонку

В матче 33-го тура "Манчестер Юнайтед" победил "Челси". "Пенсионеры" лидируют, но опережают "Тоттенхэм" только на 4 очка.

"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию до 22 матчей и впервые в последних 13 очных поединках (с учетом разных турниров) победил "Челси".

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Лингард (Кэррик, 60), Рэшфорд (Ибрагимович, 83), Янг (Фосу-Менса, 90)

"Челси": Бегович, Давид Луиз, Кэйхилл, Зума (Лофтус-Чик, 83), Мозес (Фабрегас, 54), Канте, Матич (Виллиан, 66), Аспиликуэта, Педро, Диегу Коста, Азар

Как и ожидалось, это была тактическая битва тренеров, в которой лучше себя проявил Жозе Моуриньо. Он использовал молодых быстрых форвардов Рэшфорда и Лингарда. И эта ставка себя оправдала.

А вот Антонио Конте получил тяжелый удар прямо перед матчем - повреждения получили Тибо Куртуа и Маркос Алонсо и приспособиться к тактике более опытного коллеги не сумел. По большому счету, игра в атаке у "синих" стала получаться (правда, голевых моментов все равно не было, но стали появляться опасные) только с выходом на поле Сеска Фабрегаса. Оборона гостей сыграла не лучшим образом. Особенно часто ошибался при переходах в атаку Матич.

Конечно, сыграл свою роль и быстрый гол. Эррера сделал великолепный пас. Рэшфорд выскочил один на один и открыл счет 1:0.

На 49-й минуте Рэшфорд неудачно исполнил штрафной. Погба с большим трудом нагнал мяч у углового флажка. Мяч был доставлен в штрафную. Эррера пробил. Мяч попал в ногу Зума т влетел в сетку 2:0.