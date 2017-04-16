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Спорт

"Наполи" разгромил "Удинезе" и занимает третье место в Серии А

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
"Наполи" разгромил "Удинезе" и занимает третье место в Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Наполи" разгромил "Удинезе" 3:0. Неаполитанцы занимают третье место, отставая на два очка от "Ромы" и на 10 - от "Ювентуса".

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 79), Аллан (Рог, 71), Жоржинью, Кальехон, Мертенс (Милик, 78), Инсинье

"Удинезе": Карнезис, Эрто, Данилу Ларанжейра, Аднан, Халльфредссон, Агьеманг-Баду, де Пауль (Перица, 52), Видмер, Янкто (Лукас Эванжелиста, 78), Теро (Матос, 70), Сапата

На 47-й минуте Жоржинью сделал отличный пас метров на 30. Мертенс открылся "на грани офсайда", ушел от Данилу и послал мяч точно в нижний угол 1:0.

На 63-й минуте защитник неудачно принял мяч на линии штрафнолй. Аллан мяч перехватил и сильно пробил 2:0. На 72-й минуте Инсинье эффектно пробил пяткой. Карнезис мяч парировал. Мертенс бьет с линии штрафной. Мяч попал в защитника и отскочил к Кальехону. Тот с угла вратарской не промахнулся 3:0.

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