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Спорт

"Шахтер" победил с крупным счетом в донецком дерби

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати фото
"Шахтер" победил с крупным счетом в донецком дерби

В Киеве в матче 25-го тура чемпионата Украины состоялось донецкое дерби. "Шахтер" разгромил "Олимпик" 4:0.

Напомним, команда Романа Санжара в этом сезоне дважды сыграла вничью 1:1 с "горняками". "Олимпик" - единственный представитель украинской Премьер-лиги, которому в этом сезоне дважды удалось отобрать очки у "Шахтера".

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко (Федорив, 69), Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Поступаленко (Брикнер, 85), Шестаков, Цымбалюк, Моха, Матяж (Хомутов, 67)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Малышев, 65), Коваленко, Марлос, Тайсон (Патрик, 80), Бернард (Зубков, 71), Феррейра

На 7-й минуте Срна навесил. Тайсон головой отправил мяч в сетку 0:1. На 37-й минуте Марлос отдает прекрасный пас. Бернард обыграл защитника и пробил мимо вратаря 0:2.

На 58-й минуте Тайсон, Марлос и Феррейра разорвали оборону номинальных хозяев. Коваленко отправил мяч в пустые ворота 0:3. Через 3 минуты Факундо Феррейра реализовал пенальти 0:4.

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