Великолепный Промес, невероятные промахи Дзюбы и Мельгарехо. У Жулиано отобрали перчатки. "Спартак" победил "Зенит"

В центральном матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" принимал "Зенит" и победил 2:1. Победа получилась долгожданной - последний раз "красно-белые" побеждали питерцев в 2013 году.

Отрыв "Спартака" от ЦСКА составляет 10 очков, "Зенита" - 11.

Единственный гол в ворота москвичей забил Артем Дзюба. В четырех матчах против бывшей команды Артем Дзюба забил четыре мяча. Как и обещал, он не стал праздновать гол.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Зобнин, Глушаков, Фернанду, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Эрнани (Шатов, 46), Жулиану (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисиу, 79), Кокорин, Дзюба, Данни

Матч получился очень напряженным и интересным. В первом тайме "Спартак" переиграл гостей. Питерцы не нанесли в створ ворот ни одного удара. После перерыва хозяева создали два момента, а затем вперед пошли гости и сумели сравнять счет. Затем все решил великолепно проведший матч Промес.

В концовке поединка по голевому моменту соперники упустили.

На 21-й минуте Глушаков выдал отличный пас за спины защитникам. Промес пробил слету 1:0. На 34-й минуте Промес великолепно исполнил штрафной. Мяч от руки Лунева отскочил в перекладину.

На 66-й минуте Кришито прострелил. Артем Дзюба технично остановил мяч, развернулся и ударом с линии вратарской сравнял счет 1:1.

На 80-й минуте Промес ушел от Нету (хотя тот держал голландца руками) и сделал пас. Самедову никто не мешал и он поразил дальний угол 2:1.

В конце матча страсти зашкаливали. У боковой Нету едва не подрался с Промесом (точнее, голландец хотел добраться до соперника, который его грубо оттолкнул, но судьи помешали).

Интересный эпизод произошел у скамейки запасных гостей. Мирча Луческу приказал снять перчатки Жулиану, действиями которого был явно недоволен.

На 87-й минуте Дзюба мог сравнять счет, но в падении из пределов вратарской послал мяч выше ворот.

На 90-й минуте могли забить спартаковцы. Мельгарехо, которому никто не мешал, пробил мимо вратаря, но в ворота не попал.