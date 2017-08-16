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Спорт

"Маккаби" усилился двукратным чемпионом НБА

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
"Маккаби" усилился двукратным чемпионом НБА

Тель-авивский "Маккаби" усилился американским разыгрывающим Норрисом Коулом, сообщает официальный сайт клуба.

Он был звездой команды университета Клмвленда (Кливленд Стэйт Викингс).

Норрис Коул был выбран на драфте 2011 года "Чикаго Булз" под номером 28. Сразу же был обменян в "Миннесоту", а затем в "Майами Хит", за который выступал в 2011-15 годах и в составе которого дважды стал чемпионом НБА.

Затем разыгрывающий выступал за "Нью-Орлеан Пеликанз", "Шандунь Голден Старз", "Оклахома-Сити Тендер".

Норрис Коул сыграл в НБА 366 матчей (64 в плэй-офф). Среднестатистические показатели в мачах регулярного чемпионата 6.6 + 1.8 подбора + 2.6 передачи, в матчах плэй-офф - 4.5 + 1.2 (подбора) + 1.5 передачи.

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