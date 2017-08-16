16 августа 2017 г.
последняя новость: 16:12
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:24 Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду
12:51 "Маккаби" усилился двукратным чемпионом НБА
12:18 Легенда "Маккаби" Девин Смит объявил о завершении карьеры
09:46 СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"
09:21 26-летний боец ММА умер в больнице Beth Israel после нокаута в "Клетке титанов"
08:54 Мария Шарапова получила wild card от организаторов Открытого чемпионата США
08:03 В 39 лет умер известный велогонщик, чемпион Афинской олимпиады
07:40 Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью
06:34 Юниорский чемпионат Европы: турки разгромили сборную Израиля, россияне проиграли латвийцам
23:50 ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов
Спорт

Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду

время публикации: 15:24 | последнее обновление: 15:24 блог версия для печати фото
Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду

Федерация футбола Испании не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду. Лидер "Реала" пропустит пять матчей, сообщает официальный сайт организации.

Ранее появилась информация, что дисквалификация португальца может быть сокращена на одну игру.

Напомним, Криштиану Роналду был удален в первом матче Суперкубка Испании, в котором "Реал" в гостях обыграл "Барселону".

Забив гол на 80-й минуте, он снял футболку, продемонстрировав зрителям впечатляющую мускулатуру. За нарушение формы он справедливо получил желтую карточку.

Через 2 минуты Роналду выходил один на один, его, скорее всего, сбил Юмтити. Судья вместо пенальти показал португальцу вторую желтую карточку (симуляции там не было, даже если Юмтити не наиграл на 11-метровый, Роналду упал после контакта с ним, не удержав равновесие, а не нагло нырнув как Суарес пятью минутами ранее - тогда судья пенальти назначил).

Возмущенный лидер "Реала" толкнул судью.

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на 1 матч за удаление и на 4 - за толчок судьи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 августа 2017 г.
ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
Лукаку забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
Удаление вратаря. Нападающий и полузащитник, занявшие место в воротах, пропустили три мяча







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017