Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду

Федерация футбола Испании не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду. Лидер "Реала" пропустит пять матчей, сообщает официальный сайт организации.

Ранее появилась информация, что дисквалификация португальца может быть сокращена на одну игру.

Напомним, Криштиану Роналду был удален в первом матче Суперкубка Испании, в котором "Реал" в гостях обыграл "Барселону".

Забив гол на 80-й минуте, он снял футболку, продемонстрировав зрителям впечатляющую мускулатуру. За нарушение формы он справедливо получил желтую карточку.

Через 2 минуты Роналду выходил один на один, его, скорее всего, сбил Юмтити. Судья вместо пенальти показал португальцу вторую желтую карточку (симуляции там не было, даже если Юмтити не наиграл на 11-метровый, Роналду упал после контакта с ним, не удержав равновесие, а не нагло нырнув как Суарес пятью минутами ранее - тогда судья пенальти назначил).

Возмущенный лидер "Реала" толкнул судью.

Криштиану Роналду был дисквалифицирован на 1 матч за удаление и на 4 - за толчок судьи.