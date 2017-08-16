Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью

После 12-летнего перерыва Гарри Каспаров вернулся в шахматы. Он принимает участие в турнире по блицу и рапиду, который проходит в Сент-Луисе.

Сам Гарри Каспаров сказал, что не собирается возобновлять карьеру, а просто сыграет на этих турнирах и вновь отойдет от дел. Он отметил, что шансов восстановить былую форму в 54 года нет.

В первом туре Гарри Каспаров сыграл вничью в быстрые шахматы с бывшим претендентом на звание чемпиона мира Сергеем Карякиным.

Затем он сыграл вничью с Хикару Накамурой, Леньером Домингесом и Левоном Ароняном.

В пятом туре экс-чемпион мира проиграл Яну Непомнящему. В шестом - он сыграл вничью с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом.