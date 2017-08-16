16 августа 2017 г.
последняя новость: 08:03
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:03 В 39 лет умер известный велогонщик, чемпион Афинской олимпиады
07:40 Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью
06:34 Юниорский чемпионат Европы: турки разгромили сборную Израиля, россияне проиграли латвийцам
23:50 ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов
19:49 Йони Эрлих - победитель турнира в Калифорнии, Элина Свитолина - в Торонто
19:30 В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу
19:00 Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд
18:19 Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи
20:27 Лукаку забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"
18:42 Удаление вратаря. Нападающий и полузащитник, занявшие место в воротах, пропустили три мяча
Спорт

Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Выступление Гарри Каспарова в Сент-Луисе: поражение от Непомнящего и пять партий вничью

После 12-летнего перерыва Гарри Каспаров вернулся в шахматы. Он принимает участие в турнире по блицу и рапиду, который проходит в Сент-Луисе.

Сам Гарри Каспаров сказал, что не собирается возобновлять карьеру, а просто сыграет на этих турнирах и вновь отойдет от дел. Он отметил, что шансов восстановить былую форму в 54 года нет.

В первом туре Гарри Каспаров сыграл вничью в быстрые шахматы с бывшим претендентом на звание чемпиона мира Сергеем Карякиным.

Затем он сыграл вничью с Хикару Накамурой, Леньером Домингесом и Левоном Ароняном.

В пятом туре экс-чемпион мира проиграл Яну Непомнящему. В шестом - он сыграл вничью с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
В мужском турнире Маккабиады участвует и лидирует украинская шахматистка
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 июля 2017 г.
Гран-при ФИДЕ в Женеве: Борис Гельфанд сыграл вничью в первых двух партиях
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Кирсан Илюмжинов: Гарри Каспаров дисквалифицирован и его рейтинг не обнулился
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Гарри Каспаров примет участие в профессиональном шахматном турнире
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 июня 2017 г.
Рейтинг ФИДЕ: лидирует Магнус Карлсен, Борис Гельфанд на 28-м месте







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017