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Спорт

СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен, недавно уволенный с поста наставника "Дерби Каунти", продолжит карьеру в тель-авивском "Маккаби".

The Sun утверждает, что он станет советником главного тренера "желтых" Хорди Кройфа.

По данным издания, английский специалист уже провел переговоры с руководством клуба.

Стив Макларен играл в полузащите клубов "Халл Сити", "Дерби Каунти", "Линкольн", "Бристоль" и "Оксфорд".

Тренерскую карьеру он начал в "Дерби Каунти" в 1995 году помощником главного тренера. В 1999-2001 был помощником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

Затем Стив Макларен тренировал "Мидлсборо", сборную Англии, "Твенте", "Вольфсбург", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Дерби Каунти".

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