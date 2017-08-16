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Спорт

Сенсация Лиги Европы: "Утрехт" обыграл "Зенит"

время публикации: 21:01 | последнее обновление: 21:01 блог версия для печати фото
Сенсация Лиги Европы: "Утрехт" обыграл "Зенит"

В первом матче решающего квалификационного раунда Лиги Европы "Утрехт" победил "Зенит" (Санкт-Петербург) 1:0.

"Утрехт": Йенсен, Клайбер, ван дер Марел, Брафхайд (Думич, 89), ван дер Мер (Трупе, 78), Айюб, ван де Стрек, Эмануэлсон, Лабиад, Дессерс, Керк (Гертлер, 79)

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Краневиттер (Кузяев, 84), Паредес, Кокорин (Дзюба, 89), Дриусси (Полоз, 57), Жирков

Предсказания экспертов не сбылись. "Зениту" не удалось получить решающее преимущество. Игра была примерно равной, впереди поострее действовали голландцы.

Единственный мяч был забит на 76-й минуте. Керк навесил. Дессерс пробил метров с 8. Лунев мяч парировал. Закария Лабиад добил мяч в сетку 1:0.

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