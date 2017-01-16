КАН: действующий чемпион не смог обыграть сборную Того

Победитель прошлого Кубка африканских наций сборная Кот д`Ивуар в первом матче не впечатлила. Чемпионы сыграли вничью со сборной Того 0:0.

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Траоре, Дье, Сери (Дукуре, 65), Кессиэ, Калу, Заа (Бони, 70), Коджиа (Градель, 82)

Того: Агасса, Джене, Уро-Акорико, Ромао, Доссеви (Агбеньядан, 87), Лалавеле, Бебу, Адебайор (Букари, 89), Гакпе, Айите, Коджо Фо До (Акакпо, 82)

Несмотря на наличие футболистов высокого уровня, номинальные хозяева в атаке не впечатлили. "Ястребы" продемонстрировали грамотный футбол и вовсе не выглядели мальчиками для битья в поединке с грозным соперником.

Некогда суперзвезда Эммануэль Адебайор провел первый официальный матч с мая прошлого года - он вышел в стартовом составе и отыграл 89 минут.

На 10-й минуте Калу обыграл несколько защитников и вывел один на один Коджиа. Форвард "Астон Виллы" толком пробить не сумел. Защитник в подкате заблокировал мяч.

На 29-й минуте Доссеви выскочил один на один. Голкипер "Мазембе" Сильван Гбоуо вовремя вышел из ворот и отобрал мяч у полузащитника "Стандарда".

На 33-й минуте Заа прострелил. Вратарь неудачно выбил мяч. Калу не сумел пробить по пустым воротам.

На 78-й минуте Адебайор промчался по флангу и направил мяч в центр штрафной. Лаба головой пробил неточно.

На 88-й минуте опасно бил головой Орье - мяч едва не влетел в дальний угол.