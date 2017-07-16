Арабские страны потребовали отобрать у Катара чемпионат мира по футболу

Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания направили руководству ФИФА коллективное письмо с требованием лишить Катар права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Reuters.

В письме Катар называется оплотом и убежищем террористов.

Пресс-секретарь ФИФА отказался комментировать данную информацию.

Напомним, в июне девять стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его власти в дестабилизации региона, а также поддержке "Братьев-мусульман" и ХАМАС.

Кроме того, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о введении санкций против 12 компаний и организаций, связанных с Катаром, а также опубликовали список из 59 лиц, обвиняемых в поддержке и спонсировании террора.

В число попавших под санкции организаций вошли благотворительные катарские фонды Eid al-Thany Charity и Qatar Charity, Катарский волонтерский центр, компания Doha Apple Company (интернет-технологии), бахрейнские "Коалиция 14 февраля" и "Бригады сопротивления", ливийская "Сарайа аль-Аштар".