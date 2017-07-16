В Лондоне Крис Юбэнк победил "Короля Артура"

В Лондоне состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии IBO. Британец Крис Юбэнк-младший по очкам победил немецко-армянского боксера Артура Абрахама.

Счет по карточкам 118:110 (дважды) и 120:108.

Британец стал последним участником World Boxing Super Series во втором среднем весе. Кроме него в турнире участвуют Джордж Грувс (обладатель титула WBA Super), Каллум Смит, Юрген Бремер, Эрик Скоугленд, Джейми Кокс, Авни Йилдырим и Роб Брант

В четвертьфинале Крис Юбэнк - младший встретится с Юргеном Бремером.

Артур Абрахам потерпел 6-е поражение (на его счету 46 побед).