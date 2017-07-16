Победительницами Уимблдона стали Елена Веснина и Екатерина Макарова

Победительницами Уимблдона в парном разряде стали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова.
В финале российские теннисистки разгромили Монику Никулеску (Румыния) и Чань Хаочин (Тайвань) 6:0, 6:0.
Матч продолжался 56 минут.
Елена Веснина и Екатерина Макарова - олимпийские чемпионки 2016 года, победительницы Открытого чемпионата Франции 2013 года и Открытого чемпионата США 2014.
В финале парного мужского разряда Лукаш Кубот (Польша) и Марселу Мело (Бразилия) победили Оливера Мараха (Австрия) и Мате Павича (Хорватия) 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11.