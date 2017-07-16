Роджер Федерер установил рекорд, в восьмой раз став победителем Уимблдона

Победителем Уимблдона в одиночном разряде стал Роджер Федерер. В финале швейцарец победил хорвата Марина Чилича 6:3, 6:1, 6:4.

Счет в личных поединках 7:1 в пользу Роджера (в финале они встречались впервые). Хорват победил Федерера в полуфинале Открытого чемпионата США в 2014 году.

Швейцарский теннисист стал восьмикратным победителем Уимблдона (последний раз он побеждал в 2012 году), установив рекорд. Всего Роджер 11 раз играл в решающем матче Уимблдона.

На этом Уимблдоне Роджер Федерер отдал соперникам ни одного сета. Все матчи завершились со счетом 3:0.

Швейцарский теннисист в 29-й раз играл в финале турнира "Большого шлема", улучшив собственный рекорд.

Роджер Федерер стал вторым самым возрастным финалистом Уимблдона, уступая только Кену Розуоллу, в 1974 году дошедшему до финала в возрасте 39 лет.