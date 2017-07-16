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Спорт

Победителем "Гран-при Великобритании" стал Льюис Хэмилтон. Россиянин выбил с трассы товарища по команде

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:29 блог версия для печати фото
Победителем "Гран-при Великобритании" стал Льюис Хэмилтон. Россиянин выбил с трассы товарища по команде

Победителем этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Великобритании" - стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его товарищ по команде Валтери Боттас.

Третьим финишировал пилот "Феррари" Кими Райкконен.

Лидер общего зачета Себастьян Феттель (Феррари) финишировал седьмым.

Зрители лучшим пилотом гонки признали Даниэля Риккьярдо (Ред Булл), стартовавшего 19-м, а финишировавшего пятым.

Россиянин Даниил Квят (Торо Россо) на первом круге столкнулся с товарищем по команде Карлосом Сайнсом, который после этого не смог продолжить гонку. Квят финишировал 15-м.

Лидеры общего зачета: Феттель 177 очков, Хэмилтон 176, Боттас 154, Риккьярдо 117, Райкконен 98, Ферстаппен 57, Перес 52.

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