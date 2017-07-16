Суперкубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо". "Дубль" Феррерйы, удаление Степаненко

Обладателем Суперкубка Украины стал донецкий "Шахтер", победивший киевское "Динамо" 2:0. Матч проходил в Одессе.

"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Малышев (Коваленко, 46), Тайсон (Дентинью, 77), Бернард, Феррейра (Ордец, 87)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Вида, Хачериди, Антунеш, Ярмоленко, Буяльский (Шепелев, 79), Сидорчук, Гармаш (Беседин, 62), Цыганков (Гонсалес, 68), Мбокани

Киевляне старались сыграть "первым номером", "горняки" действовали на контратаках И на 8-й минуте они сумели открыть счет. Бернард сделал пас в штрафную. Исмаили прострелил. Факундо Феррейра расстрелял пустые ворота 1:0.

В первом тайме киевляне создали несколько опасных моментов.

На 56-й минуте Исмаили прострелил. Вратарь на перехват не вышел. Феррейра спокойно отправил мяч в сетку 2:0.

На 80-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Был удален Степаненко.