На Уимблдоне крикливого болельщика заставили выйти на корт. ВИДЕО

Болельщик из Ирландии Крис Квинн одновременно стал антигероем и героем Уимблдонского теннисного турнира. Он так активно вел себя на трибуне и так громко выдавал советы во время матча, что бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клийстерс предложила ему выйти на корт – и болельщик согласился.

Этот комический эпизод произошел во время парного матча Ким Клийстерс (Бельгия) и Ренне Стаббс (Австралия) против Кончиты Мартинес (Испания) и Андреа Джагер (США).

Крис Квинн выкрикнул Ким Клийстерс перед подачей, что ей следует направить мяч "в тело". Тогда болельщику была предложена ракетка, которую он взял в руки. После чего Ким принесла ему свои запасные белые шорты, так как по правилам Уимблдона спортсмены должны выступать именно в такой форме.

Квинн дважды не смог справиться с подачами Клийстерс. Причем обе подачи явно были щадящими.

Но Крис Квинн ничуть не расстроился. В своем твиттере он написал о том, что его дочери гордятся им, а также порадовался, что о его выходе на корт СМИ пишут не меньше, чем о выступлении Роджера Федерера.