Единственный олимпийский чемпион в Израиле продает свою золотую медаль, потому что "нуждается в деньгах"

Яхтсмен-виндсерфер Галь Фридман, единственный олимпийский чемпион в истории Израиля, написал на своей странице в социальной сети Facebook, что продает золотую медаль, завоеванную им в ходе Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

Фридман написал в Facebook, что ищет человека, который разбирается в том, как работает eBay, чтобы выставить на аукцион вещь, "единственную в своем роде в Израиле".

Когда к Фридману обратились за разъяснением СМИ, спортсмен подтвердил, что речь идет о его золотой медали, и объяснил, что нуждается в деньгах.

Галю Фридману 43 года. Он ушел из большого спорта в 2008 году. В настоящее время Фридман тренирует спортсменов, но в основном зарабатывает съемками на свадьбах и других торжествах.

В 2005 году в дом родителей спортсмена проникли воры и украли из сейфа две олимпийские медали (золотую и бронзовую, полученную на Олимпиаде в Атланте в 1996 году). Спустя несколько дней медали были найдены на пляже, но до этого Фридман сказал про золотую медаль, что ее "не заменят никакие деньги".





