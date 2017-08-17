Два автогола. Нир Битон помог "Селтику" выйти в групповой турнир Лиги чемпионов

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов "Селтик" разгромил "Астану" 5:0. Два мяча в свои ворота забили игроки гостей.

"Селтик": Гордон, Шимунович, Тирни, Люстиг, Нтчам, Браун, Битон, Рогич (Макгрегор, 63), Форрест (Армстронг, 82), Синклэйр, Гриффитс

"Астана": Мокин, Постников, Шомко, Шитов, Логвиненко (Бейсебеков, 66), Томасов (Муртазаев, 77), Маевский, Мужиков (Граховац, 82), Кляйнхайслер, Твумаси, Кабананга

На 32-й минуте Рогич прорвался в штрафную и прострелил. Евгений Постников срезал мяч в свои ворота 1:0. На 42-й минуте гости пытались прижать шотландцев при помощи высокого прессинга. Всего две передачи. Большая часть игроков "Астаны" отрезана. Бывший хавбек "Манчестер Сити" Скотт Синклэйр выходит один на один и бьет в дальний нижний угол 2:0.

На 60-й минуте Синклэйр выходит один на один 3:0. На 79-й минуте Джеймс Форрест с острого угла послал мяч в дальнюю "шестерку" 4:0. На 88-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Быстрая атака. Гриффитс врывается в штрафную и бьет. Мяч попал в колено бывшему московскому динамовцу Шитову и оказался в сетке 5:0.