Ошибка защиты. Потрясающий гол Нвакаэме. "Апоэль" победил чемпиона Словении

В первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов беэр-шевский "Апоэль" обыграл "Марибор" 2:1.

"Аапоэль": Хаимов, Таха, Корхут, Биттон, Цедек, Ради (Куэнка, 84), Огу, Эйнбиндер, Меликсон, Нвакаэме, Гадир (Пекхарт, 65)

"Марибор": Ханданович, Райчевич, Вилер, Милец, Шулер, Хотич (Захович, 72), Врховец (Пихлер, 88), Кабха, Бохар, Таварес (Мешанович, 74), Ахмеди

На 10-й минуте Маркос Таварес убежал от двух защитников, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку 0:1.

Хозяева отыгрались через 2 минуты. Нвакаэме нанес великолепный удар слету в дальнюю "девятку" 1:1.

На 45-й минуте Цедек реализовал пенальти 2:1.

Во втором тайме хозяева могли забить несколько раз, но Ханданович выручил гостей.