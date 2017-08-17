Быстрые шахматы: Каспаров проиграл две партии и выиграл одну

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, в котором принимал участие экс-чемпион мира Гарри Каспаров.

Тринадцатый чемпион мира в 9 партиях набрал 7 очков (за победу присуждалось 2 очка, ничью - 1). Столко же у Давида Навары и Вишванатана Ананда.

Победителем турнира стал Левон Аронян, набравший 12 очков.

В седьмом туре Гарри Каспаров совершил серию ошибок и проиграл Наваре. В восьмом туре он победил Куанг Ле. В девятом туре экс-чемпион мира уступил Фабиано Каруане.

Сегодня начинается турнир по блицу, в котором примет участие и Гарри Каспаров.