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Спорт

Быстрые шахматы: Каспаров проиграл две партии и выиграл одну

время публикации: 10:43 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Быстрые шахматы: Каспаров проиграл две партии и выиграл одну

В Сент-Луисе завершился турнир по быстрым шахматам, в котором принимал участие экс-чемпион мира Гарри Каспаров.

Тринадцатый чемпион мира в 9 партиях набрал 7 очков (за победу присуждалось 2 очка, ничью - 1). Столко же у Давида Навары и Вишванатана Ананда.

Победителем турнира стал Левон Аронян, набравший 12 очков.

В седьмом туре Гарри Каспаров совершил серию ошибок и проиграл Наваре. В восьмом туре он победил Куанг Ле. В девятом туре экс-чемпион мира уступил Фабиано Каруане.

Сегодня начинается турнир по блицу, в котором примет участие и Гарри Каспаров.

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