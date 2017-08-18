"Маккаби" победил в Австрии: результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи четвертого квалификационного этапа Лиги Европы. "Вардар"неожиданно победил "Фенербахче" 2:0. Тель-авивский "Маккаби" в гостях победил "Рейндорф" 1:0.
Хафнарфьордур (Исландия) - Брага (Поругалия) 1:2
ПАОК (Салоники, Греция) - Эстерсунд (Швеция) 3:1
Вардар (Скопье, Македония) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:0
Виктория (Пльзень, Чехия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 3:1
Рейндорф (Альтах, Австрия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:1
Победный гол на 67-й минуте забил Кьяртанссон.
Лудогорец (Разград, Болгария) - Судува (Литва) 2:0
Панатинаикос (Афины, Греция) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:3