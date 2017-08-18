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Спорт

"Маккаби" победил в Австрии: результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 17 августа 2017 г., 23:23 | последнее обновление: 17 августа 2017 г., 23:23 блог версия для печати фото
"Маккаби" победил в Австрии: результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи четвертого квалификационного этапа Лиги Европы. "Вардар"неожиданно победил "Фенербахче" 2:0. Тель-авивский "Маккаби" в гостях победил "Рейндорф" 1:0.

Хафнарфьордур (Исландия) - Брага (Поругалия) 1:2

ПАОК (Салоники, Греция) - Эстерсунд (Швеция) 3:1

Вардар (Скопье, Македония) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:0

Виктория (Пльзень, Чехия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 3:1

Рейндорф (Альтах, Австрия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:1

Победный гол на 67-й минуте забил Кьяртанссон.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Судува (Литва) 2:0

Панатинаикос (Афины, Греция) - Атлетик (Бильбао, Испания) 2:3

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