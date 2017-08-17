17 августа 2017 г.
последняя новость: 07:02
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:02 Ошибка защиты. Потрясающий гол Нвакаэме. "Апоэль" победил чемпиона Словении
06:13 Великолепный гол Асенсио. "Реал" победил "Барселону" и завоевал Суперкубок
23:38 Чемпион Израиля победил словенцев: результаты матчей Лиги чемпионов
21:14 Квалификационный раунд чемпионата Европы: израильские юниоры обыграли шведов, словенцы разгромили россиян
21:01 Сенсация Лиги Европы: "Утрехт" обыграл "Зенит"
18:27 Матч детских команд в Челябинске завершился массовой дракой
15:24 Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду
12:51 "Маккаби" усилился двукратным чемпионом НБА
12:18 Легенда "Маккаби" Девин Смит объявил о завершении карьеры
09:46 СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"
Спорт

Великолепный гол Асенсио. "Реал" победил "Барселону" и завоевал Суперкубок

время публикации: 06:13 | последнее обновление: 06:13 блог версия для печати фото
Великолепный гол Асенсио. "Реал" победил "Барселону" и завоевал Суперкубок

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании, победив в ответном матче "Барселону" 2:0. В первой игре "королевский клуб" победил 3:1.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Ковачич (Каземиру, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Васкес, Бензема, Асенсио (Эрнандез, 75)

"Барселона": тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Юмтити, Маскерано, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомиш (Деулофеу, 72), Жорди Альба (Динь, 78), Луис Суарес, Месси

Хозяева мощно начали и уже на 4-й минуте открыли счет. Затем было минут 10, когда зрители увидели мощь "Барселоны", но каталонцы свои моменты не реализовали. В целом, игру контролировал "Реал".

На 4-й минуте Асенсио метров с 30 пробил под перекладину 1:0.

На 11-й минуте Суарес прорвался к воротам и опасно прострелил от лицевой линии. Но никто не замкнул его передачу. Затем Суарес пробил неточно, а Месси не сумел переиграть Наваса.

На 33-й минуте Васкес проскочил между центральными защитниками и пробил. Мяч попал в штангу. На 39-й минуте Марселу прострелил. Бензема выскочил из-за спины защитника и точно пробил 2:0.

На 52-й минуте Суарес перехватил мяч возле чужой штрафной и сделал передачу. Месси ворвался в штрафную и сильно пробил. Навас дотянулся до мяча. Мяч от руки вратаря отскочил в перекладину.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
Чемпион Израиля победил словенцев: результаты матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
Сенсация Лиги Европы: "Утрехт" обыграл "Зенит"
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
Испанская федерация футбола не стала сокращать дисквалификацию Криштиану Роналду
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 августа 2017 г.
СМИ: бывший тренер сборной Англии будет работать в "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 августа 2017 г.
ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017