Великолепный гол Асенсио. "Реал" победил "Барселону" и завоевал Суперкубок

Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании, победив в ответном матче "Барселону" 2:0. В первой игре "королевский клуб" победил 3:1.

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Ковачич (Каземиру, 62), Кроос (Себальос, 80), Модрич, Васкес, Бензема, Асенсио (Эрнандез, 75)

"Барселона": тер Штеген, Пике (Семеду, 50), Юмтити, Маскерано, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Андре Гомиш (Деулофеу, 72), Жорди Альба (Динь, 78), Луис Суарес, Месси

Хозяева мощно начали и уже на 4-й минуте открыли счет. Затем было минут 10, когда зрители увидели мощь "Барселоны", но каталонцы свои моменты не реализовали. В целом, игру контролировал "Реал".

На 4-й минуте Асенсио метров с 30 пробил под перекладину 1:0.

На 11-й минуте Суарес прорвался к воротам и опасно прострелил от лицевой линии. Но никто не замкнул его передачу. Затем Суарес пробил неточно, а Месси не сумел переиграть Наваса.

На 33-й минуте Васкес проскочил между центральными защитниками и пробил. Мяч попал в штангу. На 39-й минуте Марселу прострелил. Бензема выскочил из-за спины защитника и точно пробил 2:0.

На 52-й минуте Суарес перехватил мяч возле чужой штрафной и сделал передачу. Месси ворвался в штрафную и сильно пробил. Навас дотянулся до мяча. Мяч от руки вратаря отскочил в перекладину.