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Спорт

Бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры

Виктор Вальдес, защищавший ворота "Барселоны" в 2002-14 годах, объявил о завершении карьеры, сообщает Mundo Deportivo.

Издание отмечает, что вратарь принял решение о завершении карьеры, несмотря на интерес таких команд, как "Бетис", "Спортинг" (Лиссабон), "Депортиво" и "Лас-Пальмас".

Виктор Вальдес - воспитанник "Барселоны", в разных командах которой он выступал с 1995 года (за основную с 2002).

Он шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный - клубного чемпионата мира.

Покинув "Барселону" в 2014 году, Вальдес выступал за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсборо".

В составе сборной Испании Виктор Вальдес - чемпион мира 2010 года и Европы 2012.

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