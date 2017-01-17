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Спорт

Нападающий "Астаны" забил. "Леопарды" победили марокканцев

время публикации: 00:22 | последнее обновление: 00:22 блог версия для печати фото
Нападающий "Астаны" забил. "Леопарды" победили марокканцев

Бронзовый призер прошлого КАН сборная Демократической республики Конго победила марокканцев 1:0.

ДР Конго: Матампи, Закуани, Н`Сакала (Мутамбала, 65), Мпеко, Мбемба, Тиссеран, Мулумба, Бокади, Бакамбу (Мбокани, 77), Мубеле, Кабананга (Магома, 72)

Марокко: Мунир, Да Кошта, Бенатиа, Саисс (Фажр, 73), Мендиль, Эль-Ахмади, Буссуфа, Дирар, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби, 78), Амрабат (Эн-Несири, 61), Буаддуз

"Атласские львы" владели преимуществом, но поразить ворота Вуми Лея Матампи (Мазембе) не сумели. После перерыва "леопарды" забили гол и ушли в глухую оборону.

На 55-й минуте после прострела мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной. Джуниор Кабананга (Астана) пробил точно в угол 0:1.

На 81-й минуте номинальные гости остались в меньшинстве. Жозе Мутамбала (Вита, Киншаса) получил вторую желтую карточку.

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