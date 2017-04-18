Тренер вратарей сборной России по футболу избит и ограблен в Москве

На юго-востоке Москвы избит и ограблен тренер вратарей юношеской сборной России по футболу Сергей Бабурин.

"В полицию обратился С.Бабурин, который рассказал, что на ул. Перерва в районе д. 45 на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщил агентству "Москва" в понедельник, 17 апреля, источник в правоохранительных органах.

В качестве игрока Бабурин выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", а также "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. Должность тренера вратарей юношеской сборной России он занял в 2014 году.