Баскетбол. Сборная Израиля обыграла словенцев

Ведущие европейские сборные продолжают подготовку к первенству континента, которое пройдет в том числе и в Израиле.

Сборная Израиля в товарищеском матче победила словенцев 89:84.

В первой половине матча преимущество израильтян было безоговорочным, во второй четверти их преимущество составляло 22 очка.

Но во второй половине матча словенцы едва не отыгрались.

Счет после 10 минут 29:23, 20 - 51:32, 30 - 71:57.

Напомним, сегодня состоится еще одна встреча Израиль - Словения - в матче плэй-офф за 9-12 места юниорского чемпионата Европы (игроки до 16 лет), который проходит в Черногории. Начало матча 21:30 по иерусалимскому времени.