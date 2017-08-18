Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии

27-летний нападающий Ник Блэкмен в этом сезоне будет играть за тель-авивский "Маккаби", сообщает телеканал Sport5.

Хорди Кройф сказал, что "желтые" уже три года пытались заполучить этого форварда.

Ник Блэкмен - воспитанник клуба "Маклсфилд Таун". В этом же клубе он начал профессиональную карьеру. Затем выступал за "Блэкберн", "Блэкпул", "Олдхэм", "Мотеруэлл", "Абердин", "Шеффилд Юнайтед", "Рединг", "Дерби Каунти".

В 2002 году 13-летний Ник Блэкмен принял участие в Маккабиаде.

Он имеет право выступать за сборные Барбадоса (оттуда его отец), Англии, Польши (оттуда еврейские родственники его матери), Голландии (оттуда еврейские родственники его матери) и Израиля.