18 августа 2017 г.
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:25 Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии
10:17 Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл
10:03 Умер известный вратарь, финалист Кубка СССР
09:43 Хачериди удален. Киевляне сыграли вничью в Португалии
09:32 Израильский форвард огорчил "Карпатского Марадону"
09:08 Лига Европы: "Милан"расправился с македонцами
08:08 Лига Европы: "Маккаби" победил в Австрии
07:54 Удаление бывшего игрока "Маккаби". Автогол. Самая громкая сенсация матчей Лиги Европы
07:31 Лига Европы: "Краснодар" победил "Црвену Звезду"
07:01 Лига Европы: белорусско-украинское противостояние завершилось вничью
Спорт

Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии

время публикации: 16:25 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии

27-летний нападающий Ник Блэкмен в этом сезоне будет играть за тель-авивский "Маккаби", сообщает телеканал Sport5.

Хорди Кройф сказал, что "желтые" уже три года пытались заполучить этого форварда.

Ник Блэкмен - воспитанник клуба "Маклсфилд Таун". В этом же клубе он начал профессиональную карьеру. Затем выступал за "Блэкберн", "Блэкпул", "Олдхэм", "Мотеруэлл", "Абердин", "Шеффилд Юнайтед", "Рединг", "Дерби Каунти".

В 2002 году 13-летний Ник Блэкмен принял участие в Маккабиаде.

Он имеет право выступать за сборные Барбадоса (оттуда его отец), Англии, Польши (оттуда еврейские родственники его матери), Голландии (оттуда еврейские родственники его матери) и Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Умер известный вратарь, финалист Кубка СССР
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Хачериди удален. Киевляне сыграли вничью в Португалии
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Израильский форвард огорчил "Карпатского Марадону"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: "Милан"расправился с македонцами
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: "Маккаби" победил в Австрии
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Удаление бывшего игрока "Маккаби". Автогол. Самая громкая сенсация матчей Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: "Краснодар" победил "Црвену Звезду"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: белорусско-украинское противостояние завершилось вничью







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 18 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017