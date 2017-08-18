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Спорт

Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл

В Сент-Луисе проходит этап Grand Chess Tour 2017, который привлек повышенное внимание из-за участия в нем тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова.

В первом круге турнира по блицу экс-чемпион мира одержал одну победу, трижды проиграл и пять партий завершил вничью.

Положение участников после первого тура турнира по блицу (очки начисляются обычно - победа 1 очко, ничья - 0.5. Напомним, что в турнире по быстрым шахматам - победа 2 очка, ничья - 1): Карякин 8, Аронян 6,5, Накамура 5,5, Непомнящий 5, Ле Куанг Льем 4, Ананд, Каруана, Каспаров - по 3,5, Домингес 3, Навара 2,5.

Положение с учетом турнира по быстрым шахматам (общий зачет): Аронян 18,5, Накамура 16,5, Карякин 16, Непомнящий 15, Каруана 14,5, Домингес, Ле Куанг Льем - по 12, Ананд, Каспаров - по 10,5, Навара 9,5.

Сегодня, 18 августа, состоится второй тур турнира по блицу.

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