Израильский форвард огорчил "Карпатского Марадону"

В первом матче раунда плэй-офф квалификации Лиги Европы "Зальцбург" в гостях обыграл румынский клуб "Виторул" (Констанца) 3:1.

Хозяев тренирует легендарный румынский футболист Георге Хаджи.

"Виторул": Римничяну, Константин, Младен, Боли, Лопес, Циру (Ходорогя 46), Читу (Эрик 72), Чикелдэу (Коман 51), Винья, Цукудян, Ганя

"Зальцбург": Станкович, Чалета-Цар, Миранда, Ульмер, Лайнер, Самассеку, Вольф (Минамино 81), Бериша, Жатковски (Айдара 70), Даббур, Хи Чан

На 2-й минуте у своей штрафной грубо ошибся Кевин Боли. Мунас Даббур у него мяч отобрал и сделал передачу. Хван Хи Чан сильно пробил. От руки вратаря мяч попал в штангу, а затем оказался в сетке 0:1.

На 7-й минуте Мариус Джордже Цукудян пробил с очень острого угла 1:1.

На 28-й минуте Ханнес Волф ворвался в штрафную и пробил. После рикошета мяч залетел в ближний угол 1:2. Через 3 минуты Мунас Даббур с линии штрафной пробил в нижний угол 1:3.