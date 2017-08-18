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Спорт

"Милан" забил шесть мячей. Киевляне сыграли вничью. Мунас Даббур забил гол в Румынии

время публикации: 06:36 | последнее обновление: 06:36 блог версия для печати фото
"Милан" забил шесть мячей. Киевляне сыграли вничью. Мунас Даббур забил гол в Румынии

Завершился первый круг последнего отборочного раунда Лиги Европы. "Милан" разгромил "Шкендию" 6:0. "Аякс" проиграл "Русенборгу" 0:1. Киевское "Динамо" сыграло вничью 0:0 с "Маритиму".

Милан (Италия) - Шкендия (Македония) 6:0

Осиек (Хорватия) - Аустрия (Вена, Австрия) 1:2

Брюгге (Бельгия) - АЕК (Афины, Греция) 0:0

Израильский полузащитник Лиор Рафаэлов вышел на зхамену на 72-й минуте.

Греки заканчивали матч в меньшинстве. На 58-ц минуте был удален бывший форвард "Рубина" Марко Ливая (арендован у "Лас-Пальмаса").

Виторул (Румыния) - Зальцбург (Австрия) 1:3

Израильский форвард Мунас Даббур забил третий мяч в ворота хозяев.

Домжале (Словения) - Марсель (Франция) 1:1

Аякс (Амстердам, Голландия) - Русенборг (Трондхейм, Норвегия) 0:1

Легия (Варшава, Польша) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 1:1

Партизан (Белград, Сербия) - Видеотон (Венгрия) 0:0

Эвертон (Ливерпуль, Англия) - Хайдук (Сплит, Хорватия) 2:0

Маритиму (Португалия) - Динамо (Киев, Украина) 0:0

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