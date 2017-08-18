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Спорт

Лига Европы: "Милан"расправился с македонцами

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Лига Европы: "Милан"расправился с македонцами

В первом матче раунда плэй-офф квалификации Лиги Европы "Милан" разгромил македонский клуб "Шкендия" (Тетово) 6:0 и обеспечил себе выход в групповой турнир.

"Милан": Доннарумма, Конти (Абате 69), Сапата, Бонуччи, Антонелли, Монтоливо, Кессье, Силва, Сузо (Кутроне 75), Чалханоглу (Бонавентура 61), Борини

"Шкендия": Захов, Кукули, Бейтулай, Целикович (Текья 64), Тотре, Хасани, Тодоровски, Алими, Абдурахими (Бойку 70), Радески (Шефити 82), Ибраими

В стартовом составе гостей вышли бывший нападающий тель-авивского "Апоэля" и "Астаны" Бесарт Абдураими, бывший нападающий "Шальке 04", "Таврии", "Севастополя" Бесарт Ибраими.

Счет мог быть крупнее, но гостей раза три спасла штанга.

На 13-й минуте гости потеряли мяч у своей штрафной. Андре Силва метров с 10 пробил точно в нижний угол 1:0. На 25-й минуте Сузо пробил со штрафного. Захов мяч отбил. Риккардо Монтоливо добил мяч в сетку 2:0.

Через 2 минут Чалханоглу делает пас в штрафную. Андре Силва в борьбе с тремя защитниками продрался к воротам и оформил дубль 3:0.

На 67-й минуте Конти прострелил. Андре Силва коснулся мяча, а по воротам с линии вратарской пробил Фабио Борини 4:0. Конти делает передачу. Сузо бьет. Захов парировал мяч. Лука Антонелли пробил по пустым воротам 5:0. На 85-й минуте сильно пробил Монтоливо 6:0.

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