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Спорт

Лига Европы: "Маккаби" победил в Австрии

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
Лига Европы: "Маккаби" победил в Австрии

В первом матче раунда плэй-офф квалификации Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил в гостях австрийский клуб "Рейндорф" (Альтах) 1:0.

"Рейндорф": Кобрас, Цвишенбруггер, Линхарт, Зех, Гальвао, Нетцер, Гебауэр (Грбич 71), Нгамало, Добрас, Нутц, Саломон

"Маккаби": Райкович, Таль Бен-Хаим, Тиби, Давидзада, Шпунгин, Рикан, Баттокьо (Филипенко 85), Ейни, Ацили (Миха 65), Шоэнфельд (Перец 73), Кьяртанссон

Единственный гол был забит на 67-й минуте. Гости перехватили мяч на своей половине поля. Давидзада совершил рейд от своей штрафной до чужой и сделал передачу. Кьяртанссон пробил в дальний нижний угол 0:1.

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