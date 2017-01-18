КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче

В первом матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборные Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью 1:1.

Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн, Аппиндангой, Обианг (Зе Ондо, 34), Тандигора (Мартинссон Нгуали, 66), Бийого Поко (Кевин, 75), Ндонг, Обамеянг, Буанга, Эвуна

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Мало, Дайо, Кулибали, Ален Траоре (Саре, 77), Абуразак Траоре, Каборе, Зонго (Бертран Траоре, 54), Питройпа (Накульма, 11), Диавара

Уже на 9-й минуте "жеребцы" остались без одного из своих лидеров. Джонатан Питройпа получил травму и его заменил Накулма.

На 23-й минуте хозяева неудачно подали угловой. Гости вынесли мяч на чужую половину поля. Позиционно грубо ошибся защитник "Труа" Йоан Обианг. Преджюс Накулма (Кайсериспор) ворвался в штрафную и пробил в дальний угол 0:1.

На 37-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти 1:1. Это второй гол форварда дортмундской "Боруссии" на турнире.