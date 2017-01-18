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Спорт

Открытый чемпионат Австралии: Элина Свитолина и Светлана Кузнецова вышли в третий круг

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Открытый чемпионат Австралии: Элина Свитолина и Светлана Кузнецова вышли в третий круг

В российском поединке второго круга Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова разгромила Наталью Вихлянцеву 6:2, 6:2.

Украинка Элина Свитолина победила американку Джулию Босерап 6:4, 6:1. Винус Уильямс обыграла швейцарку Стефани Фогель 6:3, 6:2.

Россиянка Светлана Кузнецова разгромила 17-летнюю австралийку Джейми Фурлис 6:2, 6:1. В германском поединке Ангелик Кербер справилась с Кариной Витттхофт 6:2, 6:7, 6:2.

Сербка Елена Янкович обыграла немку Юлию Гергес 6:3, 6:4. Чешка Кристина Плишкова победила румынку Ирину-Камелию Бегу 6:4, 7:6.

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