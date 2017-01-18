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Спорт

Лига чемпионов: израильтяне разгромили датчан

время публикации: 06:25 | последнее обновление: 06:26 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: израильтяне разгромили датчан

В матче 13-го тура группового турнира Лиги чемпионов ФИБА "Ирони" (Нагария) разгромил датский клуб "Баккен Бирз" 101:62.

Израильтяне выиграли первую четверть 19:11, а во второй уничтожили соперника 40:16. После 20 минут 59:27, 30 - 77:44.

"Ирони": Ник Фауст (30 + 6 подборов), Игорь Нестеренко (16), Стюарт Уильямс Дугласс (12 + 7 подборов), Янси Гейтс (11), Джонатан Скьельдебранд (11)

"Баккен Бирз": Кристиан Китсинг (13 + 5 подборов), Эрик Палм (13), ДеВон Экун-Парсель (11 + 5 подборов), Томас Лаэрке (10)

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