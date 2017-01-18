Открытый чемпионат Австралии: хорватский и аргентинский теннисисты установили два рекорда

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором хорват Иво Карлович победил аргентинца Орасио Себальоса, были установлены два рекорда, сообщает официальный сайт турнира.

Счет матча, продолжавшегося 5 часов 14 минут, 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.

Был установлен рекорд по количеству геймов в пятом сете - 42. Предыдущий рекорд установили Энди Роддик (США) и Юнес Эль-Айнауи (Марокко). Американец победил 21:19.

Иво Карлович установил рекорд Открытого чемпионата Австралии по количеству эйсов - 75. Предыдущий рекорд в 2005 году установил швед Иоахим Юханссон - 51.

Самым длительным матчем Открытого чемпионата Австралии стал финал 2012 года, в котором Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. Он продолжался 5 часов 53 минуты.