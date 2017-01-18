Эль-Хадари установил рекорд КАН. Египтяне сыграли вничью со сборной Мали

В завершающем матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборные Египта и Мали сыграли вничью 0:0.

Мали: Сиссоко, Усман Кулибали, Ваге, С.Кулибали, Траоре, Ятабаре (Биссума, 65), Силла, Н`Диай, Лассана Кулибали (Соу, 72), Сако, Марега

Египет: Эль-Шенави (Эль-Хадари, 25), Фатхи, Абдель-Шафи, Хегази, Габр, Эль-Ненни, Саид, Хамед, Хассан, Салах (Собхи, 70), Мохсен (Кока, 76)

Матч получился упорным и достаточно интересным.

Надежно сыграли вратари Умар Сиссоко (Орлеан), Ахмед Аль-Шенауи (Замалек) и Эссам Эль-Хадари (Вади Дегла, Каир). Последний, выйдя на 25-й минуте на замену, установил рекорд Кубка африканских наций - стал самым возрастным игроком турнира. Эль -Хадари - 44 года, он дебютировал в национальной сборной в 1996 году.

Предыдущий рекорд установил 39-летний египтянин Хосам Хассан в 2006 году.

На 4-й минуте Мохсен выскочил один на один, но переиграть Сиссоко не сумел.

На 6-й минуте арбитр мог назначить пенальти в ворота "фараонов". Али Габр сбил Муссу Марегу, выходившего один на один. Арбитр оставил эпизод без внимания. На 13-й минуте Марега навесил. До мяча никто не достал, и мяч едва не влетел в дальний угол. Вратарь сумел парировать.

На 22-й минуте Эль-Шенауи получил травму. На 25-й минуте замена вратарей в сборной Египта.

На 51-й минуте Абдаллах Саид опасно исполнил штрафной. Вратарь выручил "орлов". На 54-й минуте Мохсен пробил головой с близкого расстояния. Сиссоко отразил мяч, летевший под перекладину.

На 85-й минуте Марега выскочил один на один. Голкипер сумел отобрать мяч у форварда.