Московский суд отклонил иск российской легкоатлетки к каналу ARD, снявшему фильм о допинге в России

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства российской легкоатлетки Кристины Угаровой к германскому телеканалу ARD, который снял серию фильмов о допинге в российском спорте, сообщает "Р-Спорт".

" Суд постановил отклонить исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу ARD", - приводит источник слова судьи Анны Шипиковой.

Материальных требований спортсменка не выдвигала.

"Героиней" одного из фильмов ARD стала Кристина Угарова, которая была отстранена от соревнований.

В ноябре 2016 года она была дисквалифицирована CAS.