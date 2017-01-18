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Спорт

Московский суд отклонил иск российской легкоатлетки к каналу ARD, снявшему фильм о допинге в России

время публикации: 15:07 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Московский суд отклонил иск российской легкоатлетки к каналу ARD, снявшему фильм о допинге в России

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства российской легкоатлетки Кристины Угаровой к германскому телеканалу ARD, который снял серию фильмов о допинге в российском спорте, сообщает "Р-Спорт".

" Суд постановил отклонить исковое заявление Угаровой о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеканалу ARD", - приводит источник слова судьи Анны Шипиковой.

Материальных требований спортсменка не выдвигала.

"Героиней" одного из фильмов ARD стала Кристина Угарова, которая была отстранена от соревнований.

В ноябре 2016 года она была дисквалифицирована CAS.

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