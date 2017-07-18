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Спорт

Гол бывшего игрока "Маккаби". "Спартак" вылетел. Белорусы идут дальше

время публикации: 21:03 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
Гол бывшего игрока "Маккаби". "Спартак" вылетел. Белорусы идет дальше

В третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли "Астана" (Казахстан), "Вардар" (Македония) и белорусский БАТЕ.

Астана (Казахстан) - Спартак (Юрмала, Латвия) 1:1 (первый матч 1:0)

На 59-й минуте бывший игрок "Амкара" и юрмальского "Спартака" Патрик Твумаси открыл счет 1:0.

На 72-й минуте Эдгарс Варданьянс сравнял счет 1:1.

Алашкерт (Армения) - БАТЕ (Борисов, Беларусь) 1:3 (1:1)

На 18-й минуте Урош Ненадович открыл счет 1:0.

Еще до перерыва дважды отличился Михаил Гордейчук. На 78-й минуте Максим Володбко установил окончательный счет 1:3.

Вардар (Македония) - Мальме (Швеция) 3:1 (1:1)

На 16-й минуте бывший игрок "Аякса", "Вердера" и "Вест Бромвича" Маркус Розенберг реализовал пенальти 0:1. Правила в своей штрафной нарушил украинец Евгений Новак, бывший защитник киевского "Динамо", "Севастополя" и "Волыни".

Во втором тайме ворота Йохана Виланда поразили бывший защитник петах-тиквенского "Маккаби" и "Таврии" Бобан Грнчаров, Тигран Барсегян и Бобан Николов.

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