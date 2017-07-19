"Спартак" вел в счете 2:0, но переиграть "Динамо" не сумел

В матче первого тура чемпионата России столичный "Локомотив" победил тульский "Арсенал" 1:0. "Спартак", ведя в счете 2:0, не сумел обыграть "Динамо" 2:2.

Локомотив (Москва) - Арсенал (Тула) 1:0

Единственный гол на 57-й минуте забил Соломон Кверквелия.

Динамо (Москва) - Спартак (Москва) 2:2

После первого тайма казалось, что "Спартак" снял вопросы о победителе матча. Но динамовцы сумели сравнять счет буквально на последних секундах матча.

На 29-й минуте Мельгарехо делает отличную передачу. Квинси Промес переправил мяч в сетку 0:1. Через 3 минуты Промес вывел Луиса Адриано один на один 0:2.

На 54-й минуте бывший армеец Кирилл Панченко пробил издали 1:2. На второй минуте компенсированного времени динамовцы сравняли счет. отличился Александр Ташаев.