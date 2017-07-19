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"Шахтер" разгромил полтавчан, "Динамо" победило одесситов

время публикации: 18 июля 2017 г., 21:18 | последнее обновление: 18 июля 2017 г., 21:18 блог версия для печати фото
"Шахтер" разгромил полтавчан, "Динамо" победило одесситов

В матче первого тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил полтавскую "Ворсклу" 3:0. Киевское "Динамо" одолело одесский "Черноморец" 2:1.

Ворскла (Полтава) - Шахтер (Донецк) 0:3

Ворота бывшего "горняка" Богдана Шуста поразили Факундо Феррейра, Марлос и Алан Патрик.

Динамо (Киев) - Черноморец (Одесса) 2:1

Бывший киевский динамовец Алексей Хобленко открыл счет 0:1.

Хозяева еще до перерыва забили два мяча в ворота 21-летнего Дмитрия Безрука. Отличились 20-летний Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко.

На 73-й минуте одесситы остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Александр Капиленко.

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