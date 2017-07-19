"Шахтер" разгромил полтавчан, "Динамо" победило одесситов

В матче первого тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил полтавскую "Ворсклу" 3:0. Киевское "Динамо" одолело одесский "Черноморец" 2:1.
Ворскла (Полтава) - Шахтер (Донецк) 0:3
Ворота бывшего "горняка" Богдана Шуста поразили Факундо Феррейра, Марлос и Алан Патрик.
Динамо (Киев) - Черноморец (Одесса) 2:1
Бывший киевский динамовец Алексей Хобленко открыл счет 0:1.
Хозяева еще до перерыва забили два мяча в ворота 21-летнего Дмитрия Безрука. Отличились 20-летний Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко.
На 73-й минуте одесситы остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Александр Капиленко.