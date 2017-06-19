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Спорт

Видеоассистенты отняли, а затем вернули гол чилийцам, победившим сборную Камеруна

время публикации: 18 июня 2017 г., 22:55 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 23:15 блог версия для печати фото
сборная Чили победила команду Камеруна 2:0
сборная Чили победила команду Камеруна 2:0
На матче присутствовал Сэмюэль Это`О

В Москве состоялся матч Кубка Конфедераций, в котором сборная Чили победила команду Камеруна 2:0. Видеоасссистенты не засчитали первый гол чилийцев, а в случае второго гола поправили бокового арбитра, указывавшего, что был офсайд.

На матче присутствовал Сэмюэль Это`О.

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаде-Нгаджюи, Фай, Бассогог, Сиани (Нгамале, 86), Джум, Замбо (Манджек, 89), Муканджо, Абубакар

Чили: Эррера, Исла, Медель, Хара, Босежур, Марсело Диас, Видаль, Арангис (Сильва, 71), Фуэнсалида (Валенсия, 64), Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Зрители увидели два разных тайма. В первом (особенно в начале) инициативой целиком и полностью владели чилийцы. Варгас постоянно оказывался на ударной позиции, но бил неточно, а в конце первого тайма он забил, но видеоассистенты гол отменили.

Африканцы огрызались малочисленными контратаками. Зато все стандарты несли угрозу воротам Эрреры. После всех угловых "неукротимые львы" били по воротам. Эти удары нельзя назвать опасными, но вבא же нападающие в воздухе переигрывали защитников.

После перерыва инициативу перехватили камерунцы. Они довольно подолгу "запирали" соперника на чужой половине поля. Только после выхода Алексиса Санчеса сборная Чили перестроилась и смогла забить два мяча.

На 11-й минуте Абубакар пробил. Эррера в броске мяч отразил, а подбор выиграл защитник.

Исла и Фуэнсалида не успели откликнуться на передачи. В этих эпизодах надежно сыграл голкипер камерунцев.

На первой минуте времени, добавленного судьей к первому тайму, чилийцы забили гол. Варгас вышел один на один и забил. После совещания с видеоассистентами Дамир Скомина гол не засчитал.

На 47-ц минуте Мабука навесил. Бассогог не дотянулся до мяча, а мог бы пробить по пустым воротам.

На 81-й минуте Санчес навесил. Видаль пробил головой 1:0. На первой минуте компенсированного времени Санчес вышел один на один, обыграл вратаря, пробил, но попал в защитника. Варгас поразил пустые ворота. Дамир Скомина поначалу гол не засчитал. Но после совещания с видеоассистентами показал на центр поля 2:0.

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